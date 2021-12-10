10 Aralık 2021, Cuma
Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…
Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri yeni yılda merak edilen konuların başında geliyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların emekli promosyon ücretleri arama motorlarında sorgulanan konulardan oldu. Promosyon miktarları bankalara ve maaş aralıklarına göre değişiklik gösterebiliyor. Emekli promosyon güncellemesi ve bankaların güncel promosyon tutarları araştırılıyor. Milyonlarca emekli, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verdiği takdirde tek seferde emekli promosyonu almaya hak kazanacak. Peki; güncel emekli promosyon ücretleri!
Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:07
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