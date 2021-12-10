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Haberler Galeri Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri yeni yılda merak edilen konuların başında geliyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların emekli promosyon ücretleri arama motorlarında sorgulanan konulardan oldu. Promosyon miktarları bankalara ve maaş aralıklarına göre değişiklik gösterebiliyor. Emekli promosyon güncellemesi ve bankaların güncel promosyon tutarları araştırılıyor. Milyonlarca emekli, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verdiği takdirde tek seferde emekli promosyonu almaya hak kazanacak. Peki; güncel emekli promosyon ücretleri!

Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:07
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Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

Emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 emekli promosyon ücretleri yeni yılda merak edilen konuların başında geliyor. Emekli promosyonlarına zam gelip gelmeyeceği araştırılan konulardan birisi oldu. Bankalar, emekli müşterisi kazanmak için birçok kampanya düzenliyor. Yeni yılda emekli maaşlarının zamlanacak olması nedeniyle, promosyon ücretlerinin ne kadar olacağı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

EMEKLİ PROMOSYONLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Maaşların artmasıyla birlikte emekli promosyonlarına zam geleceği tahmin ediliyor ancak bankalardan bu konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil.

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Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

AKBANK

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz."

Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL

Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100

Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500

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Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

TÜRKİYE İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde
İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL

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Emekli promosyonlarına zam gelecek mi? 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank…

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.