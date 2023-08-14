ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | KPSS şartsız 20 branşta personel alınacak! Başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

ASELSAN'ın yeni personel alımıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar dikkatle detayları inceliyor. Adaylar, iletişim becerileri, takım çalışması yeteneği ve teknolojiye olan ilgi gibi özellikler de değerlendirmeye alınacak. Alım yapılacak branşlar ise teknik, mühendislik, yazılım, savunma ve elektronik gibi çeşitli alanları kapsıyor. İşte detayları...