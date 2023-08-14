14 Ağustos 2023, Pazartesi
ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | KPSS şartsız 20 branşta personel alınacak! Başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...
ASELSAN, iş arayanlara umut verici bir haber sunarak yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, farklı mesleklerdeki profesyonellere iş fırsatları sunulacağı belirtildi. ASELSAN'ın personel alımı başvuru şartları ve alım yapılacak mesleklerin detayları, çalışma arayışında olanlar için merak uyandıran bir konu haline geldi. Peki başvuru şartları ve branşlar neler?
Giriş Tarihi: 14.08.2023 13:38
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