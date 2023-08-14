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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | KPSS şartsız 20 branşta personel alınacak! Başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

ASELSAN, iş arayanlara umut verici bir haber sunarak yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, farklı mesleklerdeki profesyonellere iş fırsatları sunulacağı belirtildi. ASELSAN'ın personel alımı başvuru şartları ve alım yapılacak mesleklerin detayları, çalışma arayışında olanlar için merak uyandıran bir konu haline geldi. Peki başvuru şartları ve branşlar neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 13:38
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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | KPSS şartsız 20 branşta personel alınacak! Başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

ASELSAN'ın yeni personel alımıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar dikkatle detayları inceliyor. Adaylar, iletişim becerileri, takım çalışması yeteneği ve teknolojiye olan ilgi gibi özellikler de değerlendirmeye alınacak. Alım yapılacak branşlar ise teknik, mühendislik, yazılım, savunma ve elektronik gibi çeşitli alanları kapsıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | KPSS şartsız 20 branşta personel alınacak! Başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

ASELSAN, iş arayanlara sunduğu umut verici fırsatları resmi web sitesi üzerinden duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, çeşitli mesleklerde uzmanlaşmış profesyoneller için personel alımının gerçekleştirileceği belirtildi. Bu resmi duyuru sayesinde, başvuru yapmak isteyenler için başvuru şartları ve ilan detayları da netlik kazanmış oldu.

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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | KPSS şartsız 20 branşta personel alınacak! Başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

ASELSAN'ın dönemsel olarak farklı meslekler için personel alımı yapacağı bilgisi de resmi web sitesi üzerinden paylaşıldı. Şu an için alım yapılacak meslekler şu şekilde:

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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | KPSS şartsız 20 branşta personel alınacak! Başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

*Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi,

*Kontrol Sistemleri Tasarım Mühendisi,

*Süreç Tasarım Mühendisi,

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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | KPSS şartsız 20 branşta personel alınacak! Başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

*Hava ve Füze Sistem Mühendisi,

*Full Stack Java Yazılım Mühendisi,

*Yazılım Mühendisi (C++),

*Elektronik Mühendisi (Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Projeleri),

*C++ Yazılım Geliştirme Mühendisi,