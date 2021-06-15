15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri %1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

%1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde kredi faiz oranları konusunda araştırmalar hız kazandı. Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte tatil planı yapanlar ve bazı nedenlerden dolayı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz sunduğunu araştırıyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyenler, bankaların güncel oranlarını mercek altına aldı. Kamu bankaları ve özel bankaların sunduğu kredi faiz kampanyalarını yazımızda ele aldık. Son günlerde en çok dikkat çeken kampanyalar arasında, Vakıfbank'ın 1.34 faiz oranıyla sunduğu konut kredisi yer alıyor.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 14:44
  • 1
  • 12
%1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs pandemisi ile birlikte kredi kullanımında birkaç değişiklik yapılmıştı. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kredi sunarken, bazı bankalar ise düşük faiz oranı ile müşterilerin ceplerini rahatlattı. Haziran ayının ortalarında bankaların faizlerinde değişikliğe gidildi. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 15 Haziran banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
%1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 15 Haziran 2021 ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

  • 3
  • 12
%1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.37

  • 4
  • 12
%1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,61
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38

  • 5
  • 12
%1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,37