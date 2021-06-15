%1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde kredi faiz oranları konusunda araştırmalar hız kazandı. Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte tatil planı yapanlar ve bazı nedenlerden dolayı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz sunduğunu araştırıyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyenler, bankaların güncel oranlarını mercek altına aldı. Kamu bankaları ve özel bankaların sunduğu kredi faiz kampanyalarını yazımızda ele aldık. Son günlerde en çok dikkat çeken kampanyalar arasında, Vakıfbank'ın 1.34 faiz oranıyla sunduğu konut kredisi yer alıyor.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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