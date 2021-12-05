HaberlerGaleriÇalışanın emeklinin yüzünü güldüren gelişme! 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, emekliye ek zam, sağlıkçılara iyileştirme… Hepsi masada!
Çalışanın emeklinin yüzünü güldüren gelişme! 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, emekliye ek zam, sağlıkçılara iyileştirme… Hepsi masada!
Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş, 2022 yılında alacakları zamların yanı sıra hakları için yapılacak düzenlemeleri bekliyor. Emekliye ek zam, sağlıkçıların kazançlarında iyileştirme gibi vatandaşların doğrudan cebine katkı sağlayacak düzenlemelerin yanı sıra; 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi gibi önemli düzenlemelerin de hayata geçeceği düşünülüyor. Hükümet cephesinde, vatandaşların alım gücünü artıracak tedbirlerin alındığına güçlü bir şekilde vurgu yapılıyor. Önümüzdeki hafta meclise gelecek düzenlemelerle birlikte, 3600 ek gösterge nihai noktaya geliyor.
Giriş Tarihi: 05.12.2021 17:08Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 17:08