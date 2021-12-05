Çalışanın emeklinin yüzünü güldüren gelişme! 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, emekliye ek zam, sağlıkçılara iyileştirme… Hepsi masada!

Yeni yıl tüm coşkusuyla birlikte yaklaşırken, çalışanların ve emeklilerin kafasındaki en büyük soru, yeni yılda ne kadar maaş alacakları oldu. Asgari ücret zammının dışında; emeklinin kazancının artırılması, sağlıkçılarla ilgili iyileştirme, seyyanen zam, 3600 ek gösterge ve EYT düzenlemesi gibi konular masada! Vatandaşların taleplerine kulak veren hükümet, enflasyonun çıkardığı ağır tablonun altında kalınmayacağının altını çiziyor.