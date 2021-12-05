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Haberler Galeri Çalışanın emeklinin yüzünü güldüren gelişme! 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, emekliye ek zam, sağlıkçılara iyileştirme… Hepsi masada!

Çalışanın emeklinin yüzünü güldüren gelişme! 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, emekliye ek zam, sağlıkçılara iyileştirme… Hepsi masada!

Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş, 2022 yılında alacakları zamların yanı sıra hakları için yapılacak düzenlemeleri bekliyor. Emekliye ek zam, sağlıkçıların kazançlarında iyileştirme gibi vatandaşların doğrudan cebine katkı sağlayacak düzenlemelerin yanı sıra; 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi gibi önemli düzenlemelerin de hayata geçeceği düşünülüyor. Hükümet cephesinde, vatandaşların alım gücünü artıracak tedbirlerin alındığına güçlü bir şekilde vurgu yapılıyor. Önümüzdeki hafta meclise gelecek düzenlemelerle birlikte, 3600 ek gösterge nihai noktaya geliyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 17:08
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Çalışanın emeklinin yüzünü güldüren gelişme! 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, emekliye ek zam, sağlıkçılara iyileştirme… Hepsi masada!

Yeni yıl tüm coşkusuyla birlikte yaklaşırken, çalışanların ve emeklilerin kafasındaki en büyük soru, yeni yılda ne kadar maaş alacakları oldu. Asgari ücret zammının dışında; emeklinin kazancının artırılması, sağlıkçılarla ilgili iyileştirme, seyyanen zam, 3600 ek gösterge ve EYT düzenlemesi gibi konular masada! Vatandaşların taleplerine kulak veren hükümet, enflasyonun çıkardığı ağır tablonun altında kalınmayacağının altını çiziyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışanın emeklinin yüzünü güldüren gelişme! 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, emekliye ek zam, sağlıkçılara iyileştirme… Hepsi masada!

AK Parti'nin hafta içi yapılan son MYK toplantısında, yeni asgari ücret çalışmaları konusunda da değerlendirmeler yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MYK üyelerine tek tek söz vererek, asgari ücretteki artışın ne olması gerektiğini sorduğu öğrenildi.

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Çalışanın emeklinin yüzünü güldüren gelişme! 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, emekliye ek zam, sağlıkçılara iyileştirme… Hepsi masada!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: MYK üyelerinin büyük bölümü, asgari ücretin 4 bin liranın altında düşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

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Çalışanın emeklinin yüzünü güldüren gelişme! 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, emekliye ek zam, sağlıkçılara iyileştirme… Hepsi masada!

Konuyla ilgili bilgi veren Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, net rakamın 4 bin lira olması durumunda bir işçinin işverene maliyetinin 6 bin 500 liraya çıkacağını anlattı. Bunun üzerine bazı parti yöneticileri, maliyet artışı nedeniyle işten çıkarmalar olabileceği endişesini dile getirdi.

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Çalışanın emeklinin yüzünü güldüren gelişme! 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, emekliye ek zam, sağlıkçılara iyileştirme… Hepsi masada!

Özellikle 10 kişiden az işçi çalıştıran küçük işletmelerde maliyetin düşürülmesi için vergi ve prim desteği sağlanması formülü üzerinde duruldu.