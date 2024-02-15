5000-5150-5225-5450-5750-5900 gün EYT’siz sigorta girişi+prim yöntemi açığa çıktı! Erken emeklilikte yeni haber geldi

BEKLENEN DEĞİŞİKLİK: KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL İŞLEYECEK?

Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir prim günü ve yaş sınırına ulaşmaları durumunda emekli olabilmelerini sağlayacak bir sistem olarak planlanıyor. Kadınlar için emeklilik yaş sınırı 43, erkekler için ise 45 olarak belirlenmiş durumda. Bu sistem, özellikle uzun yıllar çalışan ancak belirli yaş sınırını beklemek istemeyen vatandaşlar için önemli bir alternatif sunuyor.