15 Şubat 2024, Perşembe
5000-5150-5225-5450-5750-5900 gün EYT'siz sigorta girişi+prim yöntemi açığa çıktı! Erken emeklilikte yeni haber geldi
Türkiye'de "kısmi emeklilik" olarak bilinen ve çalışanların emeklilik süreçlerini esnek hale getiren kademeli emeklilik modeli, birçok vatandaşın dikkatini çeken ve büyük bir merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Bu model, belirli bir yaşa ve prim ödeme süresine ulaşan çalışanların, tam zamanlı işlerinden ayrılmadan önce kısmi emeklilik hakkından yararlanmalarını sağlamayı hedefliyor. 2024 yılı için kademeli emekliliğin yasalaşması durumunda, birçok kişinin bu düzenlemeden faydalanabileceği öngörülüyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 17:01
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