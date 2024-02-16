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Haberler Galeri 2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…

2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…

Şubat ayıyla birlikte, Torba Yasa yeniden gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen bu yasa, ekonomik açıdan birçok düzenlemeyi içeriyor. Özellikle 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gibi konu başlıkları, dikkat çeken ve büyük bir ilgiyle beklenen maddeler arasında yer alıyor. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen bu maddelerle ilgili olarak yeni gelişmelerin olup olmadığı merak konusu haline geldi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2024 21:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 21:58
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2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…

Meclis'in yeni yasama yılında ele aldığı Torba Yasa, birçok önemli düzenlemeyi içermekte. Özellikle çalışma hayatını doğrudan etkileyen maddeler, milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilmekte. Çünkü bu yasa, çalışanların hakları, iş güvencesi, emeklilik koşulları gibi konularda önemli değişiklikler getirebilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla, Torba Yasa'nın içeriği ve çalışma hayatına etkileri, geniş bir kesimin merak konusu haline gelmiş durumda.

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2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…

2024 yılında çıkması beklenen Torba Yasa, pek çok önemli düzenlemeyi içerecek gibi görünüyor. Henüz netleşmemiş olsa da, gündemde öne çıkan bazı maddeler ve beklentiler şunlar:

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2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…

90 Bin Taşeron İşçiye Kadro: 4C statüsünde çalışan 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi, Torba Yasa'nın en önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

3600 Ek Gösterge: Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesi de yasanın kapsamında değerlendiriliyor. Bu düzenleme, 5,3 milyon kamu çalışanını etkileyebilir.

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2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…

Ev Hanımlarına Emeklilik: Ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği ve isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulması da yasanın gündem maddeleri arasında. Bu sayede ev hanımları da emeklilik hakkına kavuşabilecek.

Kademeli Emeklilik: EYT düzenlemesinin ardından gündeme gelen kademeli emeklilik konusu da Torba Yasa ile ele alınabilir. Düzenleme, 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanları kapsayabilir.

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2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…

Diğer beklentiler arasında ise:

📍Kiracıların haklarını koruyan düzenlemeler,
📍Esnaf ve sanatkarlara yönelik destekler,
📍Vergi indirimleri ve teşvikler,
📍Eğitim ve sağlık alanlarında düzenlemeler yer alabilir.