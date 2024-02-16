2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…

Şubat ayıyla birlikte, Torba Yasa yeniden gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen bu yasa, ekonomik açıdan birçok düzenlemeyi içeriyor. Özellikle 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gibi konu başlıkları, dikkat çeken ve büyük bir ilgiyle beklenen maddeler arasında yer alıyor. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen bu maddelerle ilgili olarak yeni gelişmelerin olup olmadığı merak konusu haline geldi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.02.2024 21:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 21:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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