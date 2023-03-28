Emekli ve çalışana maaş düzenlemesi! 149 milyar TL'lik yasa

En düşük emekli aylığına zammın maliyeti 120 milyar TL olarak değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıkların 7500 lira olarak ödeneceğini belirterek, "8.8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" dedi. İşte maaş ve aylıklarla yapılan artışlarla ilgili kritik notlar...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 08:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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