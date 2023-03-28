28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...

3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...

"3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak yasalaştı. Torba yasa görüşmeleri sürerken, 3600 günle emekliliğin kapsama alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Öte yandan 18 maddelik yeni torba yasa ile birlikte en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam, geçici işçilere kadro gibi konular Meclis'e sunuldu. Peki, 3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:31
  • 1
  • 15
3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...

"3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 maddelik torba yasanın detayları merak edilirken, 3600 günle kısmi emeklliğin kapsam içine alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, 3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...

SÜREÇ BAŞLIYOR

Milyonlarca emekli, geçici işçinin yüzünü güldürecek düzenlemelerin yer aldığı 18 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenleme, gelecek hafta yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

  • 3
  • 15
3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...

Bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 10. maddede "Bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenmekte olan 1.100'er liranın 2 bin liraya yükseltilmesi öngörülmektedir" denildi.

  • 4
  • 15
3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...

GEÇİÇİ İŞÇİLERE KADRO

"Kamuda 60 bin geçici işçi var"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, teklifle emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarında artışa gidileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilere bayramlarda ödenen ikramiye tutarının 2 bin liraya çıkarılmasının yıllık maliyeti yaklaşık 25 milyar lira. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin etki analizi 2023 yılı için 85 milyar lira, yıllık 120 milyar lira civarında. Kamuda 60 bin geçici işçi var. 31 bini Milli Eğitim Bakanlığında, 9 bine yakın ÇAYKUR tesislerinde, 1520 civarında Türkiye Şeker Fabrikalarında, diğerleri de çeşitli kamu kuruluşlarında bulunuyor."

  • 5
  • 15
3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...

Geçici işçilerin, çalıştıkları kurumda kadrolu işçi olabilmesi için de bir düzenleme yapılacağını dile getiren Elitaş, geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurumun bunu ilan edeceğini, kadroya alınma konusunda önceliğin kıdem sırasına göre halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere verileceğini belirtti.