28 Mart 2023, Salı
3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...
"3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak yasalaştı. Torba yasa görüşmeleri sürerken, 3600 günle emekliliğin kapsama alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Öte yandan 18 maddelik yeni torba yasa ile birlikte en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam, geçici işçilere kadro gibi konular Meclis'e sunuldu. Peki, 3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:31
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