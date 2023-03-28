3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...

GEÇİÇİ İŞÇİLERE KADRO

"Kamuda 60 bin geçici işçi var"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, teklifle emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarında artışa gidileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilere bayramlarda ödenen ikramiye tutarının 2 bin liraya çıkarılmasının yıllık maliyeti yaklaşık 25 milyar lira. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin etki analizi 2023 yılı için 85 milyar lira, yıllık 120 milyar lira civarında. Kamuda 60 bin geçici işçi var. 31 bini Milli Eğitim Bakanlığında, 9 bine yakın ÇAYKUR tesislerinde, 1520 civarında Türkiye Şeker Fabrikalarında, diğerleri de çeşitli kamu kuruluşlarında bulunuyor."