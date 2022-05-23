23 Mayıs 2022, Pazartesi
Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...
Temmuz ayına kısa süre kala milyonlarca asgari ücretli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bunun için çeşitli formüller masaya geldi. "Asgari ücrete 2. zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çeşitli formüller masaya gelirken, prim etkisi öne çıkıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Prim etkisinden arındırılarak yani primin yükünün bir kısmını devlet alarak asgari ücrete böyle bir zam yapılabilir ki burada yaklaşık 1.000 lira kadar da bir prim yükünden bahsediyoruz." dedi. Peki, asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam var mı, olacak mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 22:11 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 22:11
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