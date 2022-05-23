Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...

Açıklamaya baktığımızda 'Çalışma bakanımız düzenli olarak açıklıyor. Biz emekli, esnaf, çiftçi, genç arkadaşlarımızdan gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın enflasyon ve olumsuz gelişmeler karşısında ezilmemesi için toplantılar yapıyoruz. Onların zamanlaması, içeriklendirmesi Çalışma Bakanlığı açısından hangi takvimde yapıyorlar şu anda bir şey söylemek için erken ancak üzerinde çalışılan bir durum. Onlar olgunlaştığı zaman bilgileri sizinle paylaşırız. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler son derce sıkı bir takiple ve sistematik şekilde değerlendiriliyor ve ele alınıyor' dedi.