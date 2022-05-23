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Haberler Galeri Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...

Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...

Temmuz ayına kısa süre kala milyonlarca asgari ücretli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bunun için çeşitli formüller masaya geldi. "Asgari ücrete 2. zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çeşitli formüller masaya gelirken, prim etkisi öne çıkıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Prim etkisinden arındırılarak yani primin yükünün bir kısmını devlet alarak asgari ücrete böyle bir zam yapılabilir ki burada yaklaşık 1.000 lira kadar da bir prim yükünden bahsediyoruz." dedi. Peki, asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam var mı, olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022 22:11 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 22:11
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Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...

Asgari ücret için 3 yol denenecek. 1.000 TL prim etkisi formülü. Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında maaşlara uygulanacak zam artışı için kısa süre kaldı. Milyonlarca emekli ve memurun yanında asgari ücretli olanlar maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücrete olası bir 2. zammın formülünü aktardı. Erdem, "Prim etkisinden arındırılarak yani primin yükünün bir kısmını devlet alarak asgari ücrete böyle bir zam yapılabilir ki burada yaklaşık 1.000 lira kadar da bir prim yükünden bahsediyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücrete ara zam var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...

Asgari ücret memur ve emekli için enflasyon farkının Temmuz ayında ne olacağı, asgari ücrete Temmuz ayında güncelleme gelip gelmeyeceği milyonlarca kişi tarafından merak edilen bir soru.

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Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...

Peki asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?

AK Parti yetkililerine de soruluyor. Bununla ilgili sık sık Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' vurgusu yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin üzerinde çalışıldığını değerlendirildiğini ifade ediyor.

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Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...

ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Bu soru AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e de soruldu. Çelik, işçi esnaf memur gibi tüm kesimlerden gelen taleplerin sistematik bir şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

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Asgari ücret için 3 yol denenecek! 1.000 TL prim etkisi formülü! Asgari ücrete 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL civarında...

Açıklamaya baktığımızda 'Çalışma bakanımız düzenli olarak açıklıyor. Biz emekli, esnaf, çiftçi, genç arkadaşlarımızdan gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın enflasyon ve olumsuz gelişmeler karşısında ezilmemesi için toplantılar yapıyoruz. Onların zamanlaması, içeriklendirmesi Çalışma Bakanlığı açısından hangi takvimde yapıyorlar şu anda bir şey söylemek için erken ancak üzerinde çalışılan bir durum. Onlar olgunlaştığı zaman bilgileri sizinle paylaşırız. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler son derce sıkı bir takiple ve sistematik şekilde değerlendiriliyor ve ele alınıyor' dedi.