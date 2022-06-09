09 Haziran 2022, Perşembe
Emekli Temmuz maaşı netleşti! SSK'lı en az 4.465 TL, Bağkur'lu ise 4.117 TL alacak! 2000 yılından önce emekli olan...
Emekli ve memur maaş zammı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında yeni hesaplamalar yapılmaya başladı. Diğer yandan Merkez Bankası 6 aylık beklenti anketini duyuruması ile çift hesaplama uzman isimler tarafından yapıldı. Açıklanan 5 aylık rakamlara göre, emekli ve memur zammı yüzde 35'in üzerinde olacak. Buna göre, Temmuz ayında 2000'den önce emekli olan SSK'lılara en az 4 bin 465 lira maaş yatacak. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2022 19:11
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