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Haberler Galeri Emekli Temmuz maaşı netleşti! SSK'lı en az 4.465 TL, Bağkur'lu ise 4.117 TL alacak! 2000 yılından önce emekli olan...

Emekli Temmuz maaşı netleşti! SSK'lı en az 4.465 TL, Bağkur'lu ise 4.117 TL alacak! 2000 yılından önce emekli olan...

Emekli ve memur maaş zammı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında yeni hesaplamalar yapılmaya başladı. Diğer yandan Merkez Bankası 6 aylık beklenti anketini duyuruması ile çift hesaplama uzman isimler tarafından yapıldı. Açıklanan 5 aylık rakamlara göre, emekli ve memur zammı yüzde 35'in üzerinde olacak. Buna göre, Temmuz ayında 2000'den önce emekli olan SSK'lılara en az 4 bin 465 lira maaş yatacak. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2022 19:11
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Emekli Temmuz maaşı netleşti! SSK’lı en az 4.465 TL, Bağkur’lu ise 4.117 TL alacak! 2000 yılından önce emekli olan...

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı Haziran ayı enflasyon oranlarının duyurulması sonrasında netlik kazanacak. Haziran ayının ortasına geldiğimiz dönemde maaşlara ne kadar zam geleceği gündemin ilk sırasında yer almaya başladı. TÜİK, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz gün duyurmuştu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Hal böyle olunca "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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Emekli Temmuz maaşı netleşti! SSK’lı en az 4.465 TL, Bağkur’lu ise 4.117 TL alacak! 2000 yılından önce emekli olan...

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ!

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

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Emekli Temmuz maaşı netleşti! SSK’lı en az 4.465 TL, Bağkur’lu ise 4.117 TL alacak! 2000 yılından önce emekli olan...

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLDU

Böylece Temmuz zammı ile ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mayıs ayı ile birlikte 931,76'ya çıktı. Bu değişim 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35,64 olarak gerçekleşmesini sağladı.

TÜİK'in geçen ay açıkladığı rakamlara göre dört aylık enflasyon oranı ise yüzde 31,71 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.

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Emekli Temmuz maaşı netleşti! SSK’lı en az 4.465 TL, Bağkur’lu ise 4.117 TL alacak! 2000 yılından önce emekli olan...

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 39,67 OLDU

Bu arada Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor.

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Emekli Temmuz maaşı netleşti! SSK’lı en az 4.465 TL, Bağkur’lu ise 4.117 TL alacak! 2000 yılından önce emekli olan...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NASIL DEĞİŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.