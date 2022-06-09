Memur ve emekliye ikinci zam müjdesi! 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? Tazminat yansıtma oranı son durum...

3600 ek gösterge sonrası memur ve emekli maaşlarında ikinci artış müjdesi geldi. 3600 ek gösterge ile maaş artışlarını öğrenene memur ve emekliler, tazminat yansıtma oranı hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2336 liradan 2 bin 378 liraya çıkacak, böylece memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan da bir artış sağlanacak. Peki, 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.06.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 16:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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