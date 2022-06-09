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Haberler Galeri Memur ve emekliye ikinci zam müjdesi! 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? Tazminat yansıtma oranı son durum...

Memur ve emekliye ikinci zam müjdesi! 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? Tazminat yansıtma oranı son durum...

3600 ek gösterge sonrası memur ve emekli maaşlarında ikinci artış müjdesi geldi. 3600 ek gösterge ile maaş artışlarını öğrenene memur ve emekliler, tazminat yansıtma oranı hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2336 liradan 2 bin 378 liraya çıkacak, böylece memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan da bir artış sağlanacak. Peki, 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.06.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 16:12
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Memur ve emekliye ikinci zam müjdesi! 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? Tazminat yansıtma oranı son durum...

3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin aylık ve ikramiyelerinin hesaplanmasında etkili olan ek göstergede detaylar belli oldu. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasının ardından tüm memurlara 600 puanlık artış yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler tazminat yansıtma oranına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? İşte merak edilenler...

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Memur ve emekliye ikinci zam müjdesi! 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? Tazminat yansıtma oranı son durum...

En yüksek devlet memurunun 8000 olan ek göstergesinde 600 puanlık artış bütün memur, emeklileri etkileyecek. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutarın 2 bin 336 liradan 2 bin 378 liraya çıkmasıyla, memur ve emeklilerin aylıklarında ayrıca bir artış daha olacak.

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Memur ve emekliye ikinci zam müjdesi! 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? Tazminat yansıtma oranı son durum...

Sabah'ta yer alan habere göre, özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarlarıyla açıklanan emeklilik tazminat tutarları en yüksek devlet memurları aylığına uygulanan yüzdelik oranlarla belirleniyor. En yüksek devlet memuru aylığı belirlenirken 1500 gösterge rakamı ile 8000 ek gösterge rakamı toplamı (9500) aylık katsayı ile çarpılıyor.

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Memur ve emekliye ikinci zam müjdesi! 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? Tazminat yansıtma oranı son durum...

Ek göstergenin 8600'e çıkması durumunda en yüksek devlet memuru aylığı da 9500 yerine 10100 rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunacak tutar olacak.

Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2336 liradan 2 bin 378 liraya çıkacak, böylece memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan da bir artış sağlanacak.

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Memur ve emekliye ikinci zam müjdesi! 3600 ek gösterge 600 puanlık artış nasıl uygulanacak? Tazminat yansıtma oranı son durum...

BAKANLIK DETAYLARI AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak.