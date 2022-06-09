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Haberler Galeri Altın uzmanı İslam Memiş'ten flaş uyarı! "Tüm varlıklarınızı satın, asla kaybetmeyeceksiniz" Dolar, altın, Euro yatırımı olanlar...

Altın uzmanı İslam Memiş'ten flaş uyarı! "Tüm varlıklarınızı satın, asla kaybetmeyeceksiniz" Dolar, altın, Euro yatırımı olanlar...

Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar son saatlerde yaşanan dalgalanma sonrasında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca uzmanlar tarafından gelen açıklamalar merak ediliyor. Para Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Memiş, "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin. Hem kar edeceksiniz, hem de bu vatana, Mehmetçiklerimize ve polislerimize destek vermiş olacaksınız. Vicdanınız da rahat olmuş olacak. Bugün Türkiye'ye sırt verme, Türkiye'nin operasyon sürecine el atma günüdür." ifadelerini kullandı. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2022 21:59 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 21:59
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Altın uzmanı İslam Memiş’ten flaş uyarı! Tüm varlıklarınızı satın, asla kaybetmeyeceksiniz Dolar, altın, Euro yatırımı olanlar...

Altın fiyatlarında son saatlerde yaşanan dalgalanma sonrasında yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uzman isimlerden değerlendirmeler geliyor. Finans Analisti İslam Memiş fiyatların seyriyle ilgili "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin."dedi. Yatırımcılar, "Altın almak için uygun zaman mı? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, altın, dolar ve euro için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın uzmanı İslam Memiş’ten flaş uyarı! Tüm varlıklarınızı satın, asla kaybetmeyeceksiniz Dolar, altın, Euro yatırımı olanlar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşları ellerindeki döviz ve altınlarını bozdurup TL satın almaya çağırdı.

Youtube kanalında yatırımcıya tavsiyelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalar yaptı.

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Altın uzmanı İslam Memiş’ten flaş uyarı! Tüm varlıklarınızı satın, asla kaybetmeyeceksiniz Dolar, altın, Euro yatırımı olanlar...

"VARLIKLARINIZI SATIN, TL'YE GEÇİN"

Yatırımcıyı TL satın almaya davet eden Memiş, "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin.

Hem kar edeceksiniz, hem de bu vatana, Mehmetçiklerimize ve polislerimize destek vermiş olacaksınız.

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Altın uzmanı İslam Memiş’ten flaş uyarı! Tüm varlıklarınızı satın, asla kaybetmeyeceksiniz Dolar, altın, Euro yatırımı olanlar...

Vicdanınız da rahat olmuş olacak. Bugün Türkiye'ye sırt verme, Türkiye'nin operasyon sürecine el atma günüdür." ifadelerini kullandı.

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Altın uzmanı İslam Memiş’ten flaş uyarı! Tüm varlıklarınızı satın, asla kaybetmeyeceksiniz Dolar, altın, Euro yatırımı olanlar...

Kendisinin de sattığını ve çevresindekilere sattırdığını belirten Memiş, "İster al ister sat. Yükselecek. Bu da benim taarruzum, bu de benim milli mücadelem." dedi.