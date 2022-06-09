Altın uzmanı İslam Memiş'ten flaş uyarı! "Tüm varlıklarınızı satın, asla kaybetmeyeceksiniz" Dolar, altın, Euro yatırımı olanlar...

Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar son saatlerde yaşanan dalgalanma sonrasında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca uzmanlar tarafından gelen açıklamalar merak ediliyor. Para Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Memiş, "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin. Hem kar edeceksiniz, hem de bu vatana, Mehmetçiklerimize ve polislerimize destek vermiş olacaksınız. Vicdanınız da rahat olmuş olacak. Bugün Türkiye'ye sırt verme, Türkiye'nin operasyon sürecine el atma günüdür." ifadelerini kullandı. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?