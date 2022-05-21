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Haberler Galeri %0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...

%0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...

%0,89, %0,99 konut kredisi şartları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Devlet, konut fiyatlarının normalleşmesi adına "Konut Finansman Paketi'ni hayata geçiriyor. Koronavirüs salgını sonrası konut fiyatlarında yaşanan artış, kira fiyatlarının artışı sonrası hükümet harekete geçti. Bu kapsamda 0,89 ve 0,99 faiz oranlı konut kredisi kullandırılacak. Söz konusu kredi paketinin şartları belirlendi. Peki, %0,89, %0,99 konut kredisi şartları nelerdir? Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2022 11:59
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%0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...

%0,89, %0,99 konut kredisi şartları neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Konut Finansman Paketi"ni açıkladı. 0,89 ve 0,99 oranıyla 2 milyon liraya kadar ev alabilen vatandaşlara destek olmak amacıyla verilecek konut kredisinin detayları belli oldu. Konutta fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için başlatılacak düşük faizli konut kredisi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, %0,89, %0,99 konut kredisi şartları nelerdir? Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

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%0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...

0,99 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

0,99 faizli "İlk Evim Konut Finansmanı" kullandırım şartları şu şekilde:

* İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

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%0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

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%0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

* 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

* Bu paketten yalnızca bir kez yararlanılabilecek.

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%0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...

0,89 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

0,89 faizli "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" kullandırım şartları şu şekilde:

* Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.