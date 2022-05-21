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%0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...
%0,89, %0,99 konut kredisi şartları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Devlet, konut fiyatlarının normalleşmesi adına "Konut Finansman Paketi'ni hayata geçiriyor. Koronavirüs salgını sonrası konut fiyatlarında yaşanan artış, kira fiyatlarının artışı sonrası hükümet harekete geçti. Bu kapsamda 0,89 ve 0,99 faiz oranlı konut kredisi kullandırılacak. Söz konusu kredi paketinin şartları belirlendi. Peki, %0,89, %0,99 konut kredisi şartları nelerdir? Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...