01 Temmuz 2023, Cumartesi
Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? SSK - Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
"Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın aktardığına göre bayram sonrası hemen Meclis'te yerini alacak temmuz zammı emekli ve memurun beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor. 6 aylık enflasyon farkında son verinin açıklanmasına sayılı günler kala refah payı da gündemdeki yerini aldı. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? SSK - Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:38
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