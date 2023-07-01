"Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? SSK - Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran enflasyonu ardından ortaya çıkacak zam oranı memur ve emeklinin maaş artışını belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yoğun tempo sürüyor. Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? SSK - Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?