SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarını merak ediyor. 6 aylık enflasyon rakamları neticesinde zam oranı belli olacak emekliler gözlerini gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. 4 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ortaya çıkan enflasyon rakamı 5,45 olarak açıklandı. Uzman isimler beklentilerini açıklamaya devam ediyor. İşte, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...