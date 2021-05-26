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Haberler Galeri Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...

Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...

Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşları için milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarının zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. İlk 4 aylık enflasyon rakamları sonrasında oran yüzde 5.45 çıkmıştı. Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam oranı belli olacak. İşte, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 18:40
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Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...

SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarını merak ediyor. 6 aylık enflasyon rakamları neticesinde zam oranı belli olacak emekliler gözlerini gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. 4 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ortaya çıkan enflasyon rakamı 5,45 olarak açıklandı. Uzman isimler beklentilerini açıklamaya devam ediyor. İşte, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...

Şimdiye kadar 4 aylın enflasyon rakamları belli oldu. Temmuz ayında yapılacak olan emekli maaş zammında enflasyon rakamları etki olacak. Açıklanan 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 5.45 çıktı.

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Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...

SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI 2021 BELLİ OLDU MU?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı. Sabah'ın haberine göre; bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

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Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.

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Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.