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Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...
Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşları için milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarının zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. İlk 4 aylık enflasyon rakamları sonrasında oran yüzde 5.45 çıkmıştı. Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam oranı belli olacak. İşte, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...