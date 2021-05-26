A101 perşembe indirimleri: 27 Mayıs 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

A101'de perşembe hangi ürünler satışa çıkacak? 27 Mayıs 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki kampanyaları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel listeyi araştırmaya başladı. Televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, halı, paspas, şarjlı su pompası, blender seti, şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi, wifi pro sinyal yakınlaştırıcı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'A101'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte A101 27 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 15:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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