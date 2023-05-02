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Haberler Galeri 1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...

1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için çalışmalar başladı. Sistem ile emeklilik yaşı kadınların çocuk sayılarına göre esneklik gösterebilecek. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü gibi konularında masaya gelmesi bekleniyor. EYT'de kapsam dışında kalanlar prim - gün sayılarında yapılacak değişiklikleri yakından takip ediyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için ipuçları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 08:41
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1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...

5 milyona yakın vatandaşın yararlanması beklenen EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yeni açıklamalar peş peşe geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik sistemi hakkında çalışmalar başladı. Erdoğan, yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Düzenleme ile kadınların emeklilik yaşında esneme, Bağ-Kur prim eşitlemesi ve ev hanımlarına prim desteği gibi konular masaya yatırılacak. Geniş kapsamlı çalışma sonrasında Başkan Erdoğan kararını verecek. İşte, yeni emeklilik sistemi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

3600 ek gösterge => 5,3 milyon memur ve memur emeklisi

Sözleşmeli memura kadro => 500 bin çalışan

EYT düzenlemesi => 4,7 milyon vatandaş

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1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...

EYT İÇİN SGK ÇALIŞANLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor. Son gelen rakamlara göre 1,7 milyon EYT'li emeklilik başvurusu yaparken bunların 1 milyona yakınının maaşları bağlandı.

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1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...

10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.

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1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkarıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu. Yapılacak bu yeni düzenleme ileride de oluşabilecek tüm meseleleri kökünden çözecek bir reform olacak.