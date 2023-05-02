1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için çalışmalar başladı. Sistem ile emeklilik yaşı kadınların çocuk sayılarına göre esneklik gösterebilecek. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü gibi konularında masaya gelmesi bekleniyor. EYT'de kapsam dışında kalanlar prim - gün sayılarında yapılacak değişiklikleri yakından takip ediyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için ipuçları!