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Haberler Galeri Benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

Benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

Benzine indirim var mı? Bugünden itibaren geçerli motorine 2,50 lira indirim yapılmasının ardından yarın da 84 kuruş indirim geleceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Benzin grubunda indirim olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:50
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Benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

Benzine indirim var mı? Son iki günde motorin grubunda toplam 3,34 lira indirim yapıldı. Yarından itibaren geçerli motorinde yapılacak 84 kuruşluk indirim haberinin ardından en çok merak edilenlerden biri de benzin oldu. Benzin fiyatlaında indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

30 Haziran Perşembe günü benzin ve LPG grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Bu gece yarısından itibaren motorine (mazot) 84 kuruş indirim yapılacak. Böylece son 2 günde motorin grubunda toplam 3,34 lira indirim uygulanmış olacak.

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Benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

29 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.27 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

29 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 27.38 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.61 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

29 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 27.38 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.63 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL