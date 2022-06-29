Benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

Benzine indirim var mı? Bugünden itibaren geçerli motorine 2,50 lira indirim yapılmasının ardından yarın da 84 kuruş indirim geleceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Benzin grubunda indirim olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...