51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara...

10 YILLIK ÇALIŞMA YETER

Emeklilik hesapları aslında herkes için farklı oluyor biliyorsunuz. Sizin sartlarınız bir başkasına benzemiyor. Hesaplarda bazen bir gün bile fark ediyor.

Hep söylediğimiz gibi işe giriş tarihiniz, daha doğru bir ifadeyle ilk defa sigorta tarih aslında en belirleyici veri. İlk sigortalı olduğunuz tarih ne kadar eskiyse avantajınız da o kadar büyüyor