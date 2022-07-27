HaberlerGaleri51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara...
51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara...
Emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaklaşık 6 milyon çalışan emekli olmak için yaş şartını yerine getirmeyi bekliyor. SGK sisteminde bazı şartların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Bu tür emeklilik için 3.600 rakamı öne çıkıyor. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmak için formüller...