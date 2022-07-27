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Haberler Galeri 51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara...

51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara...

Emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaklaşık 6 milyon çalışan emekli olmak için yaş şartını yerine getirmeyi bekliyor. SGK sisteminde bazı şartların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Bu tür emeklilik için 3.600 rakamı öne çıkıyor. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmak için formüller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022 21:02 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 21:02
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51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! 4A, 4B SSK, Bağkurlu olanlara...

51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın. 3600 ve 5400 sihirli rakamlar bulunuyor. Erken emeklilik için 3600 rakamı büyük önem taşıyor. Birisi SSK'lılar için geçerli, diğeriyse Bağkur ve memurlar için. 3.600 rakamı emeklilik için çok kritik bir süreyi ifade ediyor. SGK tarafından bazı koşulların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik için şartlar oluşmuş oluyor. Haberde değineceğimiz formülde erken emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3 bin 600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! 4A, 4B SSK, Bağkurlu olanlara...

İŞE GİRİŞ TARİHİ

Detaylara geçmeden önce hemen bir şartı daha işin başında söyleyelim. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Eğer bu tarihten önce bir işyerine girmiş ve SSK'lı olmuşsanız arkanıza yaslanın ve sizi erken emekli edecek formülü okumaya devam edin.

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51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! 4A, 4B SSK, Bağkurlu olanlara...

Bu tarihten sonra işe girmişseniz sizin için doğum, askerlik borçlanması gibi seçenekleri düşünmelisiniz.

Önce 3 bin 600 rakamı önemli. Bunun yanında ikinci öneme sahip rakamsa 15. Bu rakamsa sizin sigortalılık sürenizi belirliyor. Yani erken emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3 bin 600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor.

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51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! 4A, 4B SSK, Bağkurlu olanlara...

Burada değişik formüller devreye giriyor. Kimisi için 3.600 günle emeklilik tam emeklilikten daha dezavantajlı da olabiliyor.

Çalışma imkânı bulamadığı için prim biriktiremeyenler, eski sigortalılar ve belli yaşa ulaşmış olanlar bu formülü kullanarak kolayca emekli olabilir...

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51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! 4A, 4B SSK, Bağkurlu olanlara...

10 YILLIK ÇALIŞMA YETER

Emeklilik hesapları aslında herkes için farklı oluyor biliyorsunuz. Sizin sartlarınız bir başkasına benzemiyor. Hesaplarda bazen bir gün bile fark ediyor.

Hep söylediğimiz gibi işe giriş tarihiniz, daha doğru bir ifadeyle ilk defa sigorta tarih aslında en belirleyici veri. İlk sigortalı olduğunuz tarih ne kadar eskiyse avantajınız da o kadar büyüyor