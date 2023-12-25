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Haberler Galeri 2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

"Torba Yasa ne zaman çıkacak son dakika?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. TBMM'de devam eden 2.Torba Yasa görüşmeleri, çeşitli konuları içeriyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni maddeler arasında yer alan ev hanımlarının emeklilik ve Bağkur prim eşitlemesi gibi düzenlemeler ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrası kapsam dışında kalanlar için umut verici oluyor. İşte Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum.

Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:22
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2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

Meclis'te ilk görüşmesi gerçekleştirilen ve 42 maddeden oluşan Torba Yasa teklifi, ikinci görüşme sürecine girmeye hazırlanıyor. Bu kapsamlı yasa teklifi içerisinde, taşeron işçiye kadro, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge gibi birçok madde bulunuyor. Yeni düzenlemelerle ilgili gözler şimdi Meclis'e çevrildi! Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

TORBA YASA SON DURUM!

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri öncesinde teklifin kabul edilen 43 maddesinin yanı sıra, kalan maddeleri de incelemeye alacak. Bu teklifin içerdiği önemli bir düzenleme, çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme yapılmasını öngörüyor.

Yeni yıl öncesinde, bu teklifin yasalaşarak, söz konusu düzenlemenin uygulamaya sokulması bekleniyor.

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2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında yani emekli olmalarında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak.

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2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

Genel Kurul, 25 Aralık'ta tamamlanacak bütçe maratonu çerçevesinde, ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinin diğer maddelerini ele alacak. Bu teklif, toplamda 86 madde içeriyor ve kalan maddelerin 26-27 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor.

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2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...

TBMM sürecinin tamamlanmasının ardından, torba yasa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.