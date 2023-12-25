25 Aralık 2023, Pazartesi
2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...
"Torba Yasa ne zaman çıkacak son dakika?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. TBMM'de devam eden 2.Torba Yasa görüşmeleri, çeşitli konuları içeriyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni maddeler arasında yer alan ev hanımlarının emeklilik ve Bağkur prim eşitlemesi gibi düzenlemeler ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrası kapsam dışında kalanlar için umut verici oluyor. İşte Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum.
Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:22
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