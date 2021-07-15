15 Temmuz 2021, Perşembe
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Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?
Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaş ve ikramiyelerin ödeneceği tarihler belli olmaya başladı. 2021 Temmuz ayında yapılan 6 aylık zammın ardından kamu maaşlarına zam yapıldı. Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, memur maaşları bugün yatacak mı?
Giriş Tarihi: 15.07.2021 00:51
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