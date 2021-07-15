Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?

MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

MEMUR MAAŞLARI

(Net / TL)

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917- 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862- 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866- 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074- 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826