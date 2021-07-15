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Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?

Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaş ve ikramiyelerin ödeneceği tarihler belli olmaya başladı. 2021 Temmuz ayında yapılan 6 aylık zammın ardından kamu maaşlarına zam yapıldı. Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, memur maaşları bugün yatacak mı?

Giriş Tarihi: 15.07.2021 00:51
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Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?

Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihlerin 15 Temmuz'u göstermesinin ardından memurlar maaşların hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala maaşların ayın kaçında hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?

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Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yıl başında yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı.

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Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?

MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

MEMUR MAAŞLARI

(Net / TL)

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917- 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862- 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866- 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074- 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

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Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?

Başkomiser (3/1) 7.858- 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883- 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337- 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893- 6.391

Mühendis (1/4) 8.025- 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063- 5.491

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Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu

2 çocuk yardımı esas alınmıştır