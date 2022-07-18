18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri VE BAŞLADI! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları

VE BAŞLADI! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 24 ilde gerçekleştirilecek 3.151 konut satışı için başvurular başladı. Kura yöntemiyle yapılacak ucuz konut satışı için başvuru şartları belirlendi. Söz konusu konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ne kadar? TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 15:00
  • 1
  • 17
VE BAŞLADI! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? TOKİ tarafından 2022 yılında gerçekleştirilecek 3.151 konut satışı için başvurular bugün başladı. İl il konut fiyatları belirlenirken, başvuru şartları da duyuruldu. Söz konusu konutlar için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını arştırmaya başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ne kadar? TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
VE BAŞLADI! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIr??

18 Temmuz'da başlayan başvurular 4 Ağustos'ta sona erecek. 24 ildeki kuralı satışa sunulacak ucuz konutlar için başvuru tarihleri il bazında değişiklik gösteriyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

  • 3
  • 17
VE BAŞLADI! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler.

  • 4
  • 17
VE BAŞLADI! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

* 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

* TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

* Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

  • 5
  • 17
VE BAŞLADI! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları

TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI

İZMİR: Artan konut ihtiyacını karşılamak için inşaatlara hızla devam eden TOKİ, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor.

Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 TL'den başlıyor. Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak.