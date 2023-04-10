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Haberler Galeri Emekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C'lilere ek ödeme ışığı yandı!

Emekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C'lilere ek ödeme ışığı yandı!

Emekli promosyon farkı gündemdeki yerini aldı. Aralık ayından bu yana yüzde 114 artış görülen emekli aylıklarının gerisinde kalan promosyon ödemeleri ile ilgili fark gündeme geldi. Buna göre maaş artışı baz alınarak banka promosyon tutarlarının en az 20 bin- 25 bin TL civarına erişmesi gerekmektedir. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 12:08
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Emekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C’lilere ek ödeme ışığı yandı! En az 20-25 bin TL...Başvurmayı unutmayın!

Banka promosyon tutarları güncellenirken gündeme gelen emekli promosyon farkına ilişkin detaylarda araştırılmaya başlandı. Emekliler temmuzdaki zamlarını da hesaba katarak daha yüksek promosyon ödemesi talep ediyorlar. Peki emekli promosyon farkı nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C’lilere ek ödeme ışığı yandı! En az 20-25 bin TL...Başvurmayı unutmayın!

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zamlar nisan itibarıyla geçerli olacak. Hal böyle olunca bankaların emeklilere verdiği promosyon tutarları da güncellenmeye başladı.

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Emekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C’lilere ek ödeme ışığı yandı! En az 20-25 bin TL...Başvurmayı unutmayın!

EMEKLİ PROMOSYON FARKI NASIL ALINIR?

SGK, bankalarla bir protokol imzalayarak maaş tutarına göre 'taban' bir promosyon ücreti belirliyor.

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Emekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C’lilere ek ödeme ışığı yandı! En az 20-25 bin TL...Başvurmayı unutmayın!

Buna göre, maaşı 3 bin 499 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arası alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL-9 bin 999 arasında alanlara 4 bin 500 TL ve 10 bin TL üzerinde ise 5 bin TL nakit promosyon bedeli ödeniyor.

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Emekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C’lilere ek ödeme ışığı yandı! En az 20-25 bin TL...Başvurmayı unutmayın!

KADEME ATLADILAR

Son yapılan maaş artışıyla birlikte emeklilerin promosyon ödemesi aldıkları maaş kademelerinde de değişiklik meydana gelmiş oldu.Yani daha önce 7 bin TL maaş alan bir emekli sadece SGK'dan 3 bin 500 TL promosyon alırken, yeni güncellemeyle maaşı 7 bin 500 lira olduğu için promosyon kademesi değişerek 4 bin 500 TL'ye yükselmiş oldu.