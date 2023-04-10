Emekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C'lilere ek ödeme ışığı yandı!

Buna göre, maaşı 3 bin 499 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arası alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL-9 bin 999 arasında alanlara 4 bin 500 TL ve 10 bin TL üzerinde ise 5 bin TL nakit promosyon bedeli ödeniyor.