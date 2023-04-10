HaberlerGaleriEmekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C'lilere ek ödeme ışığı yandı!
Emekli promosyonunda ALTIN DETAY ÇIKTI! Yüzde 114 artış! SSK, BAĞ-KUR, 4C'lilere ek ödeme ışığı yandı!
Emekli promosyon farkı gündemdeki yerini aldı. Aralık ayından bu yana yüzde 114 artış görülen emekli aylıklarının gerisinde kalan promosyon ödemeleri ile ilgili fark gündeme geldi. Buna göre maaş artışı baz alınarak banka promosyon tutarlarının en az 20 bin- 25 bin TL civarına erişmesi gerekmektedir. İşte konuya ilişkin detaylar...