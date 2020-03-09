TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları sorgulama

Bursa TOKİ kura heyecanı başladı. Bursa'da talep toplanan 9 projedeki 3 bin 200 konutun ilk kurası 250 konut için Kestel'de saat 11.00'da başladı. Kestel konutları için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını görüntülemek için araştırmalarını sürdürüyor. Haberimizden konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...