TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları sorgulama
TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği TOKİ Bursa kura çekilişi başladı. İlk kura Kestel ilçesi için yapılıyor. Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla yapılacak konutlar için başvuru yapan Bursa halkı kura sonuçlarına kilitlendi. Peki, TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 09.03.2020 12:24Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 12:32