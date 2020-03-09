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TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği TOKİ Bursa kura çekilişi başladı. İlk kura Kestel ilçesi için yapılıyor. Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla yapılacak konutlar için başvuru yapan Bursa halkı kura sonuçlarına kilitlendi. Peki, TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 09.03.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 12:32
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TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları sorgulama

Bursa TOKİ kura heyecanı başladı. Bursa'da talep toplanan 9 projedeki 3 bin 200 konutun ilk kurası 250 konut için Kestel'de saat 11.00'da başladı. Kestel konutları için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını görüntülemek için araştırmalarını sürdürüyor. Haberimizden konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

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TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ BURSA KESTEL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Bursa Kestel'de 'da yapılacak 3+1 ve 2+1 konutlar için kura çekilişi saat 11.00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Kestel'de 250 konut ve Yıldırım'da 150 konut için kura töreni, 9 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları sorgulama

Kura çekimi, Harmancık'da yer alan 80 konut için 10 Haziran Çarşamba, Gürsu'da yer alan 400 konut, Mustafakemalpaşa'da yer alan 694 konut için 24 Haziran Çarşamba günü, Yenşehir'de yer alan 200 konut, İnegöl ilçesinde yer alan 800 konut için 25 Haziran Perşembe, Gemlik'de yer alan 500 konut için 25 Haziran Perşembe günü yapılacak.