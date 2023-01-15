Emekli PROMOSYONLARINDA 23.000 TL EŞİĞİ! Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

23 BİN TL TAHMİNİ

EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişinin emekli olması beklenirken bir yandan da en çok merak edilen konulardan biri emekli promosyonları oldu. 7.500 TL'ye kadar yükselen emekli promosyonun 23 bin TL'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.