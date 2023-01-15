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Emekli PROMOSYONLARINDA 23.000 TL EŞİĞİ! Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli promosyon tutarları 2023 memur maaş oranlarının belli olmasıyla birlikte güncellendi. EYT düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte 2 milyonu aşkın kişi emekli olacak. Bankalar EYT hazırlığına başladı. EYT ile emekli olacaklar için hazırlanan promosyon kampanyalarında 23 bin TL rakamı konuşuluyor. Peki 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte merak edilenler...