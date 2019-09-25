BİZE ULAŞIN
KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
KYK burs başvurusu için geri sayım sürüyor. KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları için binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Bir yükseköğretim programında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, KYK burs başvuruları sorgulamasını sürdürüyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler, KYK'nın vereceği burs ile rahat bir nefes alacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 25.09.2019 21:41 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 21:43
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18