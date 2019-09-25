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KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu için geri sayım sürüyor. KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları için binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Bir yükseköğretim programında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri, KYK burs başvuruları sorgulamasını sürdürüyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler, KYK'nın vereceği burs ile rahat bir nefes alacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 25.09.2019 21:41 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 21:43
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KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları merakla bekleniyor. Binlerce öğrencinin başvuracağı KYK burs başvurusu için araştırmalar sürüyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler, KYK bursları sayesinde eğitim almalarını kolaylaştıracak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları başladı mı? İşte KYK bursları hakkında tüm merak edilenler…

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KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK BURSU ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, öğrencilere tahsis edilen kredi ve burs desteklerine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, burs miktarına dair 'yeni bir zam daha gelecek' açıklamasını yaptı.

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KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor.

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KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULACAK

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

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KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.