5 BİN TL İKRAMİYE (4A, 4B, 4C) ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...

"29 Ekim bayram ikramiyesi ne zaman, bugün mü yatacak?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik olarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. 29 Ekim Pazar günü itibarıyla konuya ilişkin detaylar hız kazandı. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, tahsis numarasına göre ödeme günleri...