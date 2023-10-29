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Haberler Galeri 5 BİN TL İKRAMİYE (4A, 4B, 4C) ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...

5 BİN TL İKRAMİYE (4A, 4B, 4C) ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...

"29 Ekim bayram ikramiyesi ne zaman, bugün mü yatacak?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik olarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. 29 Ekim Pazar günü itibarıyla konuya ilişkin detaylar hız kazandı. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, tahsis numarasına göre ödeme günleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 11:16
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5 BİN TL İKRAMİYE 4A, 4B, 4C ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla özel bir jest olarak duyurulan bu ikramiye, emekliler arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. İşte, 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 BİN TL İKRAMİYE 4A, 4B, 4C ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan "Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullanmıştı.

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5 BİN TL İKRAMİYE 4A, 4B, 4C ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...

29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yapılan açıklamalara göre 5 bin TL emekli ikramiye ödemelerinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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5 BİN TL İKRAMİYE 4A, 4B, 4C ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

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5 BİN TL İKRAMİYE 4A, 4B, 4C ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...

DUL VE YETİMLER...

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.