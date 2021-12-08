08 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank... Milyonlarca emekli 2022 yılında birçok gelirin sahibi olacak. Emekli maaşlarına yapılacak zammın yanısıra bankalarda promosyon ödemesi yapıyor. Daha önce 1.750 lira olan promosyonda üst limit 2 bin liraya kadar çıktı. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir. İşte, 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2021 22:30
  • 1
  • 12
Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve birçok özel bankanının promosyon ödeme miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının sona ermesine sayılı günler kala emekliler promosyon ödeme miktarlarını merka ediyor. Emekliler 3 yıl maaş alma taahhüdü vermeleri halinde maaş oranlarına göre promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyon miktarları ise emekli maaşlarına göre, 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. İşte, 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

Türkiye genelinde 13 milyon emekliye ödenecek promosyon ödemelerinde yeni ücretler belli oldu. Bankalar yıl sonuna doğru promosyon yarışına hız verdi.

Tüm bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, bazı özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin liraya kadar çıkarmış durumda

  • 3
  • 12
Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

Promosyon almak için 3 yıllık sözleşmenin dolmasını beklemeye gerek yok. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir.

Emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre promosyon ücretleri değişirken, banka banka emeklilere verilen promosyon ücretleri ise şöyle oldu;

  • 4
  • 12
Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

Yeni kampanya ile 31 Aralık'a kadar emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor.

Buna göre, emekliler 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.

Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar geçerli.

  • 5
  • 12
Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

Akbank: Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar devam ediyor.