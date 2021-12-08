08 Aralık 2021, Çarşamba
Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...
Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank... Milyonlarca emekli 2022 yılında birçok gelirin sahibi olacak. Emekli maaşlarına yapılacak zammın yanısıra bankalarda promosyon ödemesi yapıyor. Daha önce 1.750 lira olan promosyonda üst limit 2 bin liraya kadar çıktı. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir. İşte, 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...
Giriş Tarihi: 08.12.2021 22:30
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