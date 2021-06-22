Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...

Kredi borcu olan esnafı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Pandemi döneminde sıkıntılı süreç geçiren esnafa hükümet kanadından destekler gelmeye devam ediyor. Halk Bankası tarafından verilen krediye ilişkin faizde kolaylık sağlandı. Kredi borcu faizinin bir bölümünü devlet ödüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre esnaf ve sanatkârlara önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devrolan krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile günümüzdeki faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı 31/12/2021 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. İşte, Halkbank kredi faizleriyle ilgili haberin detayları...