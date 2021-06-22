22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...

Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...

Kredi borcu olan esnafı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Pandemi döneminde sıkıntılı süreç geçiren esnafa hükümet kanadından destekler gelmeye devam ediyor. Halk Bankası tarafından verilen krediye ilişkin faizde kolaylık sağlandı. Kredi borcu faizinin bir bölümünü devlet ödüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre esnaf ve sanatkârlara önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devrolan krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile günümüzdeki faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı 31/12/2021 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. İşte, Halkbank kredi faizleriyle ilgili haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 20:05 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 20:05
  • 1
  • 8
Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...

Kredi borcu olanlara müjde... Devlet tarafından ödenecek. Kredi borcu olan esnafı ilgilendiren son dakika kararı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Halk Bankası'ndan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlara ilişkin olarak faiz müjdesi geldi. Esnafa yönelik pandemi döneminde sunulan krediyle ilişkin faizde kolaylık sağlandı. Borcu olan esnaf konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Halkbank kredi faiziyle ilgili detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...

Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.

  • 3
  • 8
Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

  • 4
  • 8
Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...

Buna göre, Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.

Karar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanacak.

  • 5
  • 8
Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...

NEFES KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR? KİMLER 200 BİN TL OLARAK KULLANABİLECEK?

Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar da azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.