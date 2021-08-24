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Emekli olmak isteyenler dikkat! O şartı yerine getiren emekli olabiliyor! 1800 gün şartı ve yapılması gerekenler...

Emekli olmak milyonlarca vatandaşın hayalini süslüyor. Birçok rahatsızlık ile malulen emekliliğin yolu açılıyor. İş kazası, tedavisi zor hastalıklar, meslek hastalığı gibi bazı rahatsızlıklar sebebiyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybeden vatandaşların başvuru yapmaları gerekiyor. Koşullara ayak uydurulduğu takdirde malulen emekli olmanın yolu açılıyor. İşte, 1800 gün şartı ile emeklilik detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021 18:52
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Emekli olmak isteyenler dikkat! O şartı yerine getiren emekli olabiliyor! 1800 gün şartı ve yapılması gerekenler...

Emekli olmak isteyenler dikkat... O şartı yerine getiren emekli olabiliyor. 1800 gün şartı ve yapılması gerekenleri adım adım haberimizde derledik. İş kazası, tedavisi zor hastalıklar, meslek hastalığı gibi bazı rahatsızlıklar sebebiyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybeden vatandaşlar malulen emekli olarak aylık almaya hak kazanıyor. Malulen emeklilik için aranan koşullar ve başvuru şartları sorgulanıyor. İşte, 1800 gün şartı ve yapılması gerekenler...

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Emekli olmak isteyenler dikkat! O şartı yerine getiren emekli olabiliyor! 1800 gün şartı ve yapılması gerekenler...

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Kanser, organ nakli, çalışmayı engelleyen genetik hastalıklar, Parkinson, MS, kara, kalp yetmezliği, demans, Alzheimer, astım, bazı psikiyatrik hastalıklar ve uyku bozuklukları gibi nedenlerle malul aylığı bağlanabilmekte.

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Emekli olmak isteyenler dikkat! O şartı yerine getiren emekli olabiliyor! 1800 gün şartı ve yapılması gerekenler...

Bütün kanser hastalarında tanının konulmasından itibaren bir sene içinde başvuran kişiler 18 ay, kemik iliği nakli yapılan vatandaşlar 12 ay süreyle maluliyet aylığı alabilmekte.

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Emekli olmak isteyenler dikkat! O şartı yerine getiren emekli olabiliyor! 1800 gün şartı ve yapılması gerekenler...

Maluliyet başvurusu yapılması için ise en az 10 sene sigortalı olmak ve 1800 gün prim ödemesi şartı bulunuyor. Kendi bakımını üstlenemeyen ve başkasının bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise bu süre aranmıyor.

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Emekli olmak isteyenler dikkat! O şartı yerine getiren emekli olabiliyor! 1800 gün şartı ve yapılması gerekenler...

EN AZ 10 SENE SİGORTA VE 1800 PRİM GÜNÜ KOŞULU

Vergi ve primsiz malulen emeklilik için ise gerekli koşullarla merak edilen bazı sorular bulunuyor. Bunların başında sağlık sorunu sebebiyle erken emekli olmak için nasıl bir yol izleneceği geliyor. Meslekte kazanma, çalışma gücünün tamamını veya bir kısmını kaybetme halinde sürekli gelir kaybına sebep olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emeklilik uygulanabilmekte. Bunun için bağlı olunan sosyal güvenlik il ya da merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvuru yapılabiliyor.