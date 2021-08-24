Emekli olmak isteyenler dikkat! O şartı yerine getiren emekli olabiliyor! 1800 gün şartı ve yapılması gerekenler...

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Vergi ve primsiz malulen emeklilik için ise gerekli koşullarla merak edilen bazı sorular bulunuyor. Bunların başında sağlık sorunu sebebiyle erken emekli olmak için nasıl bir yol izleneceği geliyor. Meslekte kazanma, çalışma gücünün tamamını veya bir kısmını kaybetme halinde sürekli gelir kaybına sebep olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emeklilik uygulanabilmekte. Bunun için bağlı olunan sosyal güvenlik il ya da merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvuru yapılabiliyor.