25 Ağustos 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Emekli olmak isteyenler dikkat! O şartı yerine getiren emekli olabiliyor! 1800 gün şartı ve yapılması gerekenler...
Emekli olmak milyonlarca vatandaşın hayalini süslüyor. Birçok rahatsızlık ile malulen emekliliğin yolu açılıyor. İş kazası, tedavisi zor hastalıklar, meslek hastalığı gibi bazı rahatsızlıklar sebebiyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybeden vatandaşların başvuru yapmaları gerekiyor. Koşullara ayak uydurulduğu takdirde malulen emekli olmanın yolu açılıyor. İşte, 1800 gün şartı ile emeklilik detayları...
Giriş Tarihi: 24.08.2021 18:52
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10