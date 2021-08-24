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Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...

Yüzbinlerce çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Para iadesi almak mümkün hale geliyor. Maliyet düşerken, daha az borç ödenmesi sağlanmış oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) askerlik ve doğum borçlanması yapanlar, bu yıl için günlük en az 38.16 TL prim ödüyorlar. Maliyetin yüksekliği nedeniyle borçlanmayı erteleyenler, maliyeti azaltma şansını kaybedebiliyorlar. Ödemeler hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.08.2021 21:53
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Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa 27 bin 475 liralık borçlanma tutarının 5 bin 500 lirasını vergi indirimi yoluyla geri alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) askerlik ve doğum borçlanması yapanlar, bu yıl için günlük en az 38.16 TL prim ödüyorlar. Maliyetin yüksekliği nedeniyle borçlanmayı erteleyenler, maliyeti azaltma şansını kaybedebiliyorlar. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...

Boşta geçen bazı süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çeşitli adlar altında borçlanmalar yapılıyor. Bunların en bilineni askerlik borçlanması. Son yıllarda ise kadınların doğum borçlanması yaygınlaşmaya başladı. SGK'ya borçlanma yapılabilecek süreler şöyle:

– Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreler.

– Ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların üç defaya mahsus olmak üzere her bir çocukta 2 yıla kadar boşta geçen süreleri.

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Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...

– 4/c kapsamında çalışanların aylıksız izin süreleri.

– Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

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Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...

– Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri.

– Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alındıktan sonra beraat edenlerin tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri.

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Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...

– Grev ve lokavtta geçen süreler.

– Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.

– Seçim için görevlerinden istifa eden ancak seçilemeyenlerin açıkta geçirdikleri süreler.