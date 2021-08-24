25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...
Yüzbinlerce çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Para iadesi almak mümkün hale geliyor. Maliyet düşerken, daha az borç ödenmesi sağlanmış oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) askerlik ve doğum borçlanması yapanlar, bu yıl için günlük en az 38.16 TL prim ödüyorlar. Maliyetin yüksekliği nedeniyle borçlanmayı erteleyenler, maliyeti azaltma şansını kaybedebiliyorlar. Ödemeler hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte, son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.08.2021 21:53
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