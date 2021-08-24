Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...

Boşta geçen bazı süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çeşitli adlar altında borçlanmalar yapılıyor. Bunların en bilineni askerlik borçlanması. Son yıllarda ise kadınların doğum borçlanması yaygınlaşmaya başladı. SGK'ya borçlanma yapılabilecek süreler şöyle:

– Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreler.



– Ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların üç defaya mahsus olmak üzere her bir çocukta 2 yıla kadar boşta geçen süreleri.



