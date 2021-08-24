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Eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç TL oldu?

Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala eğitim ödeneği hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Kırtasiye yardımı olarak da bilinen eğitime hazırlık ödeneğine zam geldi. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ne kadar eğitim ödeneği verileceği açıklandı. Peki, eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 14:31
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Eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç TL oldu?

Eğitim ödeneği 2021 ne kadar oldu? Öğretmenlerin heyecanla beklediği eğitim öğretim ödeneği ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç TL oldu?

2021 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin henüz takvim açıklanmadı. Geçtiğimiz sene ödemeler 7 Eylül 2020 tarihinde itibaren başlamıştı. Buna göre, kırtasiye yardımının eylül ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.

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Eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç TL oldu?

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılıyor. Bu kapsamda, 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak 1.210 TL'den 1.250 TL'ye çıkarıldı. 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.

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Eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç TL oldu?

ÖĞRETMENLER RAHAT NEFES ALACAK

2021-2022 eğitim öğretim yılı için öğretmenlerin hesaplarına eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı ödeneği) yatacak. Yeni yıl hazırlıkları için malzeme temin etmeye başlayan öğretmenler devlet tarafından sağlanan bu destek ile rahat bir nefes alıyor.

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Eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç TL oldu?

2023 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, memurlara 2 yıl için verilecek maaş zammıın ardından gözler eğitim ödeneğine çevilri. Söz konusu zam, eğitim öğretim ödeneğini de etkiliyor.