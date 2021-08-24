Eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç TL oldu?

Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala eğitim ödeneği hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Kırtasiye yardımı olarak da bilinen eğitime hazırlık ödeneğine zam geldi. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ne kadar eğitim ödeneği verileceği açıklandı. Peki, eğitim ödeneği 2021 ne kadar? Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.08.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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