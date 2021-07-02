Emekli olmak isteyenler dikkat! Daha az ödeyerek emekli olmak mümkün! Bu imkan kaçmaz...

Uzun yıllar emekli olmak için bekleyenlere müjdeli haber geldi. Milyonlarca kişinin en büyük hayali emeklilik hakkı kazanmak oluyor. Yapılan çalışmalar ile emeklilik için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Primleri avantajlı bir biçimde ihya etmek için başvuru süresi bugün başlayacak. 4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek. Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.