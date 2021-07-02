02 Temmuz 2021, Cuma
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Emekli olmak isteyenler dikkat! Daha az ödeyerek emekli olmak mümkün! Bu imkan kaçmaz...
Milyonlarca vatandaş uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olmanın hayalini kuruyor. Emekli olmak için daha önce doldurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara güzel haber geldi. Primleri avantajlı bir biçimde ihya etmek için başvuru süresi bugün başlayacak. 4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek. Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var. İşte, daha az ödeyerek emekli olmanın belirli şartları...
Giriş Tarihi: 02.07.2021 20:54
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