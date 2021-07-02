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Emekli olmak isteyenler dikkat! Daha az ödeyerek emekli olmak mümkün! Bu imkan kaçmaz...

Milyonlarca vatandaş uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olmanın hayalini kuruyor. Emekli olmak için daha önce doldurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara güzel haber geldi. Primleri avantajlı bir biçimde ihya etmek için başvuru süresi bugün başlayacak. 4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek. Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var. İşte, daha az ödeyerek emekli olmanın belirli şartları...

Giriş Tarihi: 02.07.2021 20:54
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Emekli olmak isteyenler dikkat! Daha az ödeyerek emekli olmak mümkün! Bu imkan kaçmaz...

Uzun yıllar emekli olmak için bekleyenlere müjdeli haber geldi. Milyonlarca kişinin en büyük hayali emeklilik hakkı kazanmak oluyor. Yapılan çalışmalar ile emeklilik için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Primleri avantajlı bir biçimde ihya etmek için başvuru süresi bugün başlayacak. 4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek. Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli olmak isteyenler dikkat! Daha az ödeyerek emekli olmak mümkün! Bu imkan kaçmaz...

Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara güzel haber geldi. Bu primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) imkanı için başvuru süresi bugün başlıyor.

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Emekli olmak isteyenler dikkat! Daha az ödeyerek emekli olmak mümkün! Bu imkan kaçmaz...

4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek.

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Emekli olmak isteyenler dikkat! Daha az ödeyerek emekli olmak mümkün! Bu imkan kaçmaz...

Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.

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Emekli olmak isteyenler dikkat! Daha az ödeyerek emekli olmak mümkün! Bu imkan kaçmaz...

4 AY SÜRE VAR

Bağ-Kur'lular normalde dondurulan sigortalılık süresini, bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek kazanabiliyor.