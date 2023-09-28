Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor

Emeklilik, çalışanlar için hayatlarının önemli bir dönemini temsil eden ve belirli şartlara tabi olan bir süreçtir. İlk olarak, kişinin belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışması gerekmektedir. Ayrıca, emeklilik için belirlenen yaş şartını karşılamak ve toplam prim ödeme gün sayısını tamamlamak da gereklidir. Emeklilik başvurusu yapıldığında, SGK bu başvuruyu değerlendirir ve uygun şartları sağlayan kişi emekli maaşı almaya başlar.