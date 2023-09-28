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Haberler Galeri Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor

Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor

Emeklilik, birçok vatandaşın hayatının belirli bir döneminde düşündüğü ve hazırlandığı bir süreçtir. Emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gereklidir. Bunların başında sigortalı olarak belirli bir süre boyunca çalışmak gelir. Kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı bir işyerinde çalışarak prim ödemek suretiyle sigortalı bir statü kazanır. Emeklilik için sigorta girişi yapmak, yaş şartını ve prim ödeme süresini tamamlamak gereklidir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 13:16
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Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor

Emeklilik, çalışanlar için hayatlarının önemli bir dönemini temsil eden ve belirli şartlara tabi olan bir süreçtir. İlk olarak, kişinin belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışması gerekmektedir. Ayrıca, emeklilik için belirlenen yaş şartını karşılamak ve toplam prim ödeme gün sayısını tamamlamak da gereklidir. Emeklilik başvurusu yapıldığında, SGK bu başvuruyu değerlendirir ve uygun şartları sağlayan kişi emekli maaşı almaya başlar.

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Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor

📌6 YIL AVANTAJI

Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor.

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Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor

Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

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Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

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Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor

BU DETAY EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİYOR

Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.