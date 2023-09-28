HaberlerGaleriEmekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor
Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor
Emeklilik, birçok vatandaşın hayatının belirli bir döneminde düşündüğü ve hazırlandığı bir süreçtir. Emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gereklidir. Bunların başında sigortalı olarak belirli bir süre boyunca çalışmak gelir. Kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı bir işyerinde çalışarak prim ödemek suretiyle sigortalı bir statü kazanır. Emeklilik için sigorta girişi yapmak, yaş şartını ve prim ödeme süresini tamamlamak gereklidir.