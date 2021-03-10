Emekli olacaklar dikkat! Bunu yaparsanız maaşlar düşüyor! Emeklilik süresi...

Emekli olacaklar dikkat! Bunu yaparsanız maaşlar düşüyor! Emeklilik süresi için dikkat çeken detay. Milyonlarca vatandaş emekli olduğu sürede yüksek maaş almanın nasıl mümkün olacağını merak ediyor. Farkında olmadan bazı faktöreler emeklilik maaşlarının düşmesine neden oluyor. Çalışma hayatı boyunca yüksek prim ödemesi yapanların, yüksek emekli maaşı alacağı algısı bulunuyor. Ancak bu durumun faklı olduğu ise uzman isimler tarafından dile getiriliyor.