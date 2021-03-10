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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli olacaklar dikkat! Bunu yaparsanız maaşlar düşüyor! Emeklilik süresi... Emekli olacaklar dikkat! Bunu yaparsanız maaşlar düşüyor! Emeklilik süresi...
Emekli olacaklar dikkat! Bunu yaparsanız maaşlar düşüyor! Emeklilik süresi için dikkat çeken detay. Milyonlarca vatandaş emekli olduğu sürede yüksek maaş almanın nasıl mümkün olacağını merak ediyor. Farkında olmadan bazı faktöreler emeklilik maaşlarının düşmesine neden oluyor. Çalışma hayatı boyunca yüksek prim ödemesi yapanların, yüksek emekli maaşı alacağı algısı bulunuyor. Ancak bu durumun faklı olduğu ise uzman isimler tarafından dile getiriliyor.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 17:42
Emekli olacaklar dikkat! Bunu yaparsanız maaşlar düşüyor. Çalışma hayatını sürdüren milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik hayatı boyunca yüksek maaş almak isteyenler, yapılması gerekenleri merak ediyor. Çalışma hayatı boyunca yüksek prim ödeyenler emekli olduklarında maaşlarının, düşük prim ödeyenlere göre daha yüksek olacağını düşünüyor. Fakat bu doğru değil. Vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmenin detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT! BUNU YAPARSANIZ MAAŞLAR DÜŞÜYOR...
Emekli olmayı bekleyen herkes, emeklilik süresinde nasıl yüksek emekli maaşı alabileceğini araştırıyor. Bazı faktörler emeklilik maaşının düşmesine neden oluyor.
Çalışma hayatı boyunca yüksek prim ödeyenler emekli olduklarında maaşlarının, düşük prim ödeyenlere göre daha yüksek olacağını düşünüyor. Fakat bu doğru değil.
Emeklilik maaşını belirleyen en önemli faktör çalışılan son yıllarda ödenen prim. Eğer emekli olmadan önceki yıllarda düşük prim ödeniyorsa, öncesinde yüksek prim ödenmiş olsa bile emekli maaşının düşmesine neden oluyor.
Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan çalışanların merak ettiği soruları yanıtladı. İşte o sorular ve cevapları...