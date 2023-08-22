4A-4B-4C’liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...

Eşi vefat edene; eğer eşinin sigortalılık süresi uygunsa, geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Eşten maaş almak için emekli olmak ya da çalışıyor olmak fark etmiyor. Her iki durumda da eşin maaşı alınabiliyor. Ancak kişi emekli ya da çalışıyor ise alacağı maaşın oranı düşüyor.