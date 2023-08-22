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Haberler Galeri 4A-4B-4C'liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...

4A-4B-4C'liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli kriterleri yerine getiren emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş hakkı sunarak, emeklilik dönemindeki gelirlerini artırmayı hedefliyor. Bu özel imkan sayesinde, emeklilik maaşı alan bireylerin ekonomik güvencesi daha da sağlamlaşıyor. SGK uygun şartları sağlayan kişilere hatta üç maaş almalarına olanak tanıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 22.08.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 11:32
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4A-4B-4C’liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...

Türkiye'nin sosyal güvenlik mevzuatı, belirli şartları yerine getiren emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş hakkı sağlayarak, hatta bu şartları sağlayanlara üç maaş alma imkanı sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan bu avantaj, pek çok kişinin henüz haberdar olmadığı bir fırsatı temsil ediyor. İşte, detaylar...

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4A-4B-4C’liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...

ÜÇ MAAŞ BİRDEN...

Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Eşlerden birisi vefat ettiği zaman sağ kalan eşe maaş bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor.

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4A-4B-4C’liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...

Eşi vefat edene; eğer eşinin sigortalılık süresi uygunsa, geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Eşten maaş almak için emekli olmak ya da çalışıyor olmak fark etmiyor. Her iki durumda da eşin maaşı alınabiliyor. Ancak kişi emekli ya da çalışıyor ise alacağı maaşın oranı düşüyor.

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4A-4B-4C’liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...

Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, vefat eden eşinin maaşının yüzde 75'ini alıyor. Çalışan ya da emekli olan kişi ise, ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alıyor. Maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda pay ediliyor.

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4A-4B-4C’liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...

Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.