22 Ağustos 2023, Salı
4A-4B-4C'liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli kriterleri yerine getiren emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş hakkı sunarak, emeklilik dönemindeki gelirlerini artırmayı hedefliyor. Bu özel imkan sayesinde, emeklilik maaşı alan bireylerin ekonomik güvencesi daha da sağlamlaşıyor. SGK uygun şartları sağlayan kişilere hatta üç maaş almalarına olanak tanıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 11:32
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13