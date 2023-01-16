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Haberler Galeri 0,69-0,79-0,99 KONUT KREDİ TABLOSU | 96-108-120-132-144-180 ay geri ödeme HESAPLAMA! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

0,69-0,79-0,99 KONUT KREDİ TABLOSU | 96-108-120-132-144-180 ay geri ödeme HESAPLAMA! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

0,69-0,79-0,99 konut kredileri başvuruları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. TOKİ Orta Gelirli Konut Kredisi kampanyasına başvurular 16 Ocak Pazartesi (bugün) itibarıyla başlıyor. Sıfır daireler için geçerli olacak konut kredi geri ödeme tablosu çıktı. Peki 1 milyon kredi çeken ne kadar geri öder? 0,69-0,79-0,99 konut kredisine hangi evler uygun? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 12:12
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0,69-0,79-0,99 KONUT KREDİ TABLOSU | 96-108-120-132-144-180 ay geri ödeme HESAPLAMA! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

TOKİ Orta Gelirli Konut kampanyasına başvurular 16 Ocak Pazartesi itibarıyla başlıyor. Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak olan dev projenin başvurularının öncesinde detayları araştırılmaya başlandı. Peki 0,69 faizle kredi veren bankalar hangileri? 1 milyon kredi çeken ne kadar geri öder? 0,69-0,79-0,99 konut kredisine hangi evler uygun?

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0,69-0,79-0,99 KONUT KREDİ TABLOSU | 96-108-120-132-144-180 ay geri ödeme HESAPLAMA! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

0,69-0,79-0,99 KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Projeye başvurular 16 Ocak'ta yapılabilecek. Vatandaşlar kendilerine uygun evi seçtikten sonra bankalara başvurarak kredilerini çekebilecek.

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0,69-0,79-0,99 KONUT KREDİ TABLOSU | 96-108-120-132-144-180 ay geri ödeme HESAPLAMA! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

KİMLER 0,69-0,79-0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇEKEBİLİR?

Konut satışı üç bölgeye ayrılacak:

İstanbul 1.bölgede evler 5 milyon lira olacak.

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0,69-0,79-0,99 KONUT KREDİ TABLOSU | 96-108-120-132-144-180 ay geri ödeme HESAPLAMA! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

ÖDEME PLANI VE FAİZ ORANI

Kredi vadesi azami 15 sene olan Yeni Evim Konut Finansman Programı kapsamında faiz oranları şu şekilde;

2 milyon TL'ye kadar kredi tutarına yüzde 0,69 faiz oranı

2 ila 4 milyon TL'ye kadar kredi tutarına yüzde 0,79 faiz oranı

4 ila 5 milyon TL'ye kadar kredi tutarına yüzde 0,99 faiz oranı uygulamakta.

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0,69-0,79-0,99 KONUT KREDİ TABLOSU | 96-108-120-132-144-180 ay geri ödeme HESAPLAMA! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla 2. Bölgede evler 3 milyon lira olacak.

Üçüncü bölgede ise tüm iller yer alacak ve 2 milyon lira olacak.