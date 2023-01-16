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Haberler Galeri Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Zam oranı %57'yi aşacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...

Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Zam oranı %57'yi aşacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...

Emekli maaş zammı için detaylar son dakika olarak belli olmuştu. Emekli ve memur maaşlarına 2023 yılı için yüzde 30 olarak zam uygulanacak. Refah payı düzenlemesiyle artırılan emekli aylıkları yarından itibaren hesaplarda olacak. SSK'lılar emekli aylık ödemelerini ilk alanlar olacak. Bazı artışlar ile meslek gruplarında maaş zam oranı yüzde 57'yi aşanlar olacak. En düşük emekli maaşı ise 2023 yılı için 5.500 TL olarak uygulanacak. Memur emeklilerine ise çifte zam farkı ödenecek. İşte emekli maaş ödemeleri için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 18:24
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Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Zam oranı %57’yi aşacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...

SON DAKİKA! Milyonlarca emekli, dul ve yetime zamlı maaş ödemeleri yarın itibariyle hesaplarda olacak. SSK'lılar 26 Ocak tarihine kadar zamlı maaş ödemelerini hesaplarında görecek. Bağ-Kur emeklileri ise maaş ödemelerini 25'i ile 28'i arasında yeni ödemelerini alacak. Ödemeler tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde alınacak. İşte, emekli maaş ödemeleri için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Zam oranı %57’yi aşacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emekli, dul ve yetime zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılıyor. SSK'lılar yarından itibaren ayın 26'sına kadar zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Bağ- Kur'lular ise ayın 25'i ile 28'i arasında yeni ödemelerini alacak. Ödemeler tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde yapılacak.

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Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Zam oranı %57’yi aşacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...

REFAH PAYI YETİŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre yüzde 15.40 çıkan Ocak zammı refah payıyla yüzde 30'a yükseltildi. Taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya ulaştı. Bunlara ilişkin yasal düzenleme de yürürlüğe girdi. Emekliler bu ay maaş günlerinde hesaplarında bu artışları görecek.

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Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Zam oranı %57’yi aşacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...

Önce tüm maaşlara yüzde 30 zam yansıtılacak. Maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanacak.

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Emekli Ocak ayında kanatlanacak! Zam oranı %57’yi aşacak! Refah payı, intibak, ek zam ve kümülatif artış! 3.500, 4000, 5000, 6000, 6550 TL maaş alanlar...

Artışın yansıtılmasının ardından ek ödeme dahil aylığı 5 bin 500 liranın altında kalan emekliler ise ikinci bir artıştan yararlanacak, yapılacak ödeme 5 bin 500 liraya tamamlanacak. En düşük ödemenin 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkmasıyla kimi emeklilerin eline geçecek parada yüzde 57.14 artış olacak.