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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliler için kritik tarih! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük maaşlar... Emekliler için kritik tarih! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük maaşlar... Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Emekli maaşı 2021 Ocak zammı belli oluyor. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisine göre belli olacak yeni emekli maaşları için kritik gün belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisi 4 Ocak'ta yani yarın açıklanacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları aylıklar belli olacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 03.01.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:59
Emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni maaşlarını bekliyor. 2021 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak emekli maaşlarında kritik tarih belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamı ile birlikte emeklilerin yeni maaşları da açıklanmış olacak. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük maaşlar kaç lira olacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE tahminine göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.
NASIL YANSIYACAK?
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.
Bu tahmin gerçekleşirse;
En düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 36 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde ise 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.