Emekliler için kritik tarih! SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük maaşlar...

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Emekli maaşı 2021 Ocak zammı belli oluyor. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisine göre belli olacak yeni emekli maaşları için kritik gün belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisi 4 Ocak'ta yani yarın açıklanacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları aylıklar belli olacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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