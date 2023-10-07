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Haberler Galeri 150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...

150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru detayları merakla bekleniyor. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak olan 150 bin TL'lik evlilik kredisi, düğün hazırlıklarını sürdüren binlerce çift tarafından ilgiyle bekleniyor. Arama motorlarında "Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" ve "Evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtları aranıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 07.10.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 11:31
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150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...

0 faizli, devlet destekli evlilik kredisi başvurusu hakkında detaylar araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, evlilik hazırlıkları yapan çiftler için müjdeyi vermişti. Bu sebeple 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi çekmek isteyenler başvuru tarihini sorgulamaya başladı. İşte, haberin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE!

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği, evlilik kredisi gündemiyle yapılan Kabine Toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeni evlenecek çiftlere verilecek evlilik kredisi ile ilgili son gelişmeler de Kabine Toplantısı kararları ile kamuoyuna duyuruldu.

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150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Başkan Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgli olarak şunları kaydetti:

''Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık.

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150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...

Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'in takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

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150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.''