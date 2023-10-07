150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru detayları merakla bekleniyor. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak olan 150 bin TL'lik evlilik kredisi, düğün hazırlıklarını sürdüren binlerce çift tarafından ilgiyle bekleniyor. Arama motorlarında "Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" ve "Evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtları aranıyor. İşte, detaylar...