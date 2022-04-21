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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ödenen ikramiye ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Konu hakkında beklenen açıklamalar geldi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2022 18:08
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Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyesi son dakika açıklaması geldi. Ödeme tarihleri belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz senelerde 1100 TL olarak iki kez ödenen ikramiyelerin bu seneki miktarı net değildi. Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi ve akıllardaki soru işaretlerini gidermiş oldu. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

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Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Emekli bayram ikramiyesi için açıklamalar peş peşe geliyor. Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.

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Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

BAKAN BİLGİN 'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI' İÇİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün katıldığı NTV canlı yayınında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir.

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Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.