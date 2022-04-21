Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyesi son dakika açıklaması geldi. Ödeme tarihleri belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz senelerde 1100 TL olarak iki kez ödenen ikramiyelerin bu seneki miktarı net değildi. Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi ve akıllardaki soru işaretlerini gidermiş oldu. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?