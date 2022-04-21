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Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ödenen ikramiye ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Konu hakkında beklenen açıklamalar geldi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?