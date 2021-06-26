Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum

Yaklaşık 13 milyon emekli ve 3 milyondan fazla kamu çalışanı tarafından merakla beklenen maaş zammı için geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu oranlar milyonlarca kişinin zamlarını belirliyor. Zam oranı için rakamlar netleşmeye başladı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...