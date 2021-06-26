26 Haziran 2021, Cumartesi
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Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin beklediği temmuz zammı için rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte yeni emekli maaşları belli olacak. Temmuz zammı için geri sayım başlarken emeklilere her yıl verilen bayram ikramiyesi de gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nın ardından zamlı olarak verilen bayram ikramiyesinin 1.100 liraya çıkarılması kararlaştırılmıştı. Peki, 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.06.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 17:30
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