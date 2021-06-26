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Haberler Galeri Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum

Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin beklediği temmuz zammı için rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte yeni emekli maaşları belli olacak. Temmuz zammı için geri sayım başlarken emeklilere her yıl verilen bayram ikramiyesi de gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nın ardından zamlı olarak verilen bayram ikramiyesinin 1.100 liraya çıkarılması kararlaştırılmıştı. Peki, 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 17:30
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Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum

Yaklaşık 13 milyon emekli ve 3 milyondan fazla kamu çalışanı tarafından merakla beklenen maaş zammı için geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu oranlar milyonlarca kişinin zamlarını belirliyor. Zam oranı için rakamlar netleşmeye başladı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum

Temmuz ayı emekliler için hem zam hem ikramiye ayı olacak. Temmuz ayında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi verilecek. 5 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yeni maaşları belli olacak. Memurlar ve memur emeklileri de enflasyon farkı alacak.

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Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin 12-19 Temmuz tarihleri arsında yatması bekleniyor. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

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Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum

BAYRAMDAN ÖNCE VE SONRA EMEKLİ OLANLAR...

Kurban Bayramın'dan önce yeni emekli olanlar bu sene tek ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı'ndan sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.

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Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.