Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı, ne zaman? e-Devlet başvuru...

Yaz tatiline kısa süre kala öğrenciler başarı teşvik programı için detayları merak ediyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan bu yeni sosyal yardım faaliyeti, öğrencilere yapılan bir teşvik olarak hayata geçirilecek. Öğrenciler ve veliler yaz dönemi için başarı teşvik programı ödemelerinin başlayıp başlamadığını merak ediyor. İşte, başarı teşvik programı için son gelişmeler!