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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı, ne zaman? e-Devlet başvuru...

Yaz tatiline kısa süre kala öğrenciler başarı teşvik programı için detayları merak ediyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan bu yeni sosyal yardım faaliyeti, öğrencilere yapılan bir teşvik olarak hayata geçirilecek. Öğrenciler ve veliler yaz dönemi için başarı teşvik programı ödemelerinin başlayıp başlamadığını merak ediyor. İşte, başarı teşvik programı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 09:49
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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı, ne zaman? e-Devlet başvuru...

"Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı, ne zaman? Başarı Teşvik Programı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı kapsamında karnesinde başarı gösteren ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine para ödülü verilecek. Yaz dönemi için Başarı Teşvik Programı ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı, ne zaman? e-Devlet başvuru...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı, ne zaman? e-Devlet başvuru...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI MÜJDESİ

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı' hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı, ne zaman? e-Devlet başvuru...

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.

Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."

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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı, ne zaman? e-Devlet başvuru...

Başkan Erdoğan, detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı, ne zaman? e-Devlet başvuru...

İHTİYAÇ SAHİBİ VE KORUNMA ALTINDAKİ BAŞARILI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DESTEK

Bakan Yanık, 'Başarı Teşvik Programı' ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 TL destek sağlayacaklarını bildirdi.