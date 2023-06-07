07 Haziran 2023, Çarşamba
2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? Başvuru tarihi, şartları...
"Vatandaşlık maaşı ne zaman, kimlere verilecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, vatandaşlık maaşı nereden alınır? İşte, vatandaşlık maaşı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:41
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