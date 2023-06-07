07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? Başvuru tarihi, şartları...

2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? Başvuru tarihi, şartları...

"Vatandaşlık maaşı ne zaman, kimlere verilecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, vatandaşlık maaşı nereden alınır? İşte, vatandaşlık maaşı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 09:41
  • 1
  • 12
2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? Başvuru tarihi, şartları...

Vatandaşlık maaşı hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Aile Destek ödemelerinin Temmuz ayında sona ermesiyle birlikte hükümet tarafından dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı verilecek. Eski Aile Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin açıklama açıklama yapmıştı. Bu noktada, Vatandaşlık maaşı ne demek, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? gibi sorular gündeme getirildi. İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? Başvuru tarihi, şartları...

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:

"Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz

  • 3
  • 12
2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? Başvuru tarihi, şartları...

Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz.

  • 4
  • 12
2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? Başvuru tarihi, şartları...

Aslında buna başladık ama gelişmeye devam edecek. Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz."

  • 5
  • 12
2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? Başvuru tarihi, şartları...

AİLE BAZLI VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile bazlı vatandaşlık maaşı. Her eve asgari ücret düzeyinde maaş girdisi anlamına geliyor.