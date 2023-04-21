"Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin tarihleri merak ediliyor. Peki, Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...