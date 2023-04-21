21 Nisan 2023, Cuma
Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...
"Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca 850 ile bin 250 TL arasında düzenli olarak ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri her ay başvuru sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Peki, Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 21.04.2023 13:24
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