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Haberler Galeri Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...

Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...

"Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca 850 ile bin 250 TL arasında düzenli olarak ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri her ay başvuru sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Peki, Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 21.04.2023 13:24
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Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...

"Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin tarihleri merak ediliyor. Peki, Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...

NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

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Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında Mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı. Bu ayın ödemelerinin de bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

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Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

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Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.