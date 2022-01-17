17 Ocak 2022, Pazartesi
BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak?
BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? 2013 yılından bu yana uygulanan BES'te son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak uygulanan BES'e devlet katkısının artırılacağını açıklamıştı. BES'teki yeni düzenlemeyi içeren yasa tasarısı Meclis'e geldi. Peki, BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:45
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