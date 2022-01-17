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Haberler Galeri BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak?

BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak?

BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? 2013 yılından bu yana uygulanan BES'te son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak uygulanan BES'e devlet katkısının artırılacağını açıklamıştı. BES'teki yeni düzenlemeyi içeren yasa tasarısı Meclis'e geldi. Peki, BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:45
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BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak?

BES'te yüzde 25 devlet katkısında artış yaşanacak. Devlet katkısındaki artış ile birlikte yatırımcılar için sistem çok daha cazibeli hale gelecek. BES'te 2013 yılında başlayan yüzde 25 devlet katkısı teşvikinin ne kadar artacağı ise en çok merak edilenler arasında. Peki, BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak?

BES DEVLET KATKISI 2022 NE KADAR OLDU?

BES'e girişin teşvik edilmesine yönelik devlet desteği devam ediyor. Yeni Kanun düzenlemesi ile devlet katkısı oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilecek.

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BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak?

BES YENİ DEVLET KATKISI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

BES devlet katkısı desteğindeki artışın bu hafta içerisinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra artık BES'e devlet katkısı tutarı yüzde 30 olacak.

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BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak?

BES'E 1.000 LİRA YATIRAN NE KADAR DEVLET KATKISI ALACAK?

Hürriyet'in haberine göre, BES'e aylık 1.000 lira yatıran bir kişi için bugün devlet, aylık 250 lira katkı yapıyor. Yasa çıktıktan sonra 1.000 lira yatıran kişiye devlet aylık 300 lira, yıllık da 3.600 lira katkı koyacak.

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BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak?

Yüzde 30 devlet katkısından kimler yararlanacak?

Sistemdeki katılımcılar bugüne kadar ödedikleri katkı paylarına yüzde 25 devlet katkısı alıyorlardı, yasa çıktıktan sonra tüm katılımcılar yüzde 30 devlet katkısı alacaklar.