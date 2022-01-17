BES'te yüzde 25 devlet katkısında artış yaşanacak. Devlet katkısındaki artış ile birlikte yatırımcılar için sistem çok daha cazibeli hale gelecek. BES'te 2013 yılında başlayan yüzde 25 devlet katkısı teşvikinin ne kadar artacağı ise en çok merak edilenler arasında. Peki, BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 1.000 lira yatırana devlet katkısı kaç TL olacak? İşte haberin detayları...