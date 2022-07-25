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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammının belirlenmesinin ardından memurların zamlı maaşları 8 Temmuz'da yatırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise ayın 17'si itibarıyla başladı. Şimdi ise gözler Emekli Sandığı kapsamındaki kişilere çevrildi. Merakla beklenen tarih belli oldu. Peki, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 10:29
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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca vatandaşın gelirinde bu ay artış oldu. Temmuz zammı sonrası zamlı maaşlar yatmaya başlarken, Emekli Sandığı kapsamında yer alan memur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceği tarih araştırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkkında açıklama geldi. Peki, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farkları 28 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir" denildi.

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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında; Haziran-
Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı gerçekleştirildi.

Toplam fark ödemesi tutarı ise 6 milyar 447 milyon 227 bin 858,02 TL oldu.

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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

İşte mesleklere göre memur maaşları: