25 Temmuz 2022, Pazartesi
Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?
Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammının belirlenmesinin ardından memurların zamlı maaşları 8 Temmuz'da yatırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise ayın 17'si itibarıyla başladı. Şimdi ise gözler Emekli Sandığı kapsamındaki kişilere çevrildi. Merakla beklenen tarih belli oldu. Peki, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.07.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 10:29
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