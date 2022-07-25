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Araç sahipleri dikkat! Son günler... Zamanında ödenmezse cezası var! 2022 MTV 2. taksit son ödeme tarihi

MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2022 yılı ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Yılın ikinci taksit ödemesini henüz yapamayan adayların kısa sürede ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. MTV ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? MTV taksit ödemesi nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 10:09
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Araç sahipleri dikkat! Son günler... Zamanında ödenmezse cezası var! 2022 MTV 2. taksit son ödeme tarihi

MTV 2. taksit ödeme nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksit şeklinde ödeniyor. 2022 yılına ilişkin ilk taksit ödemesi Ocak ayında yapıldı. Şimdi ise ikinci taksit ödemeleri yapılıyor. 01 Temmuz'da başlayan ikinci taksit ödemesinde son günlere girildi. Peki, MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? MTV taksit ödemesi nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araç sahipleri dikkat! Son günler... Zamanında ödenmezse cezası var! 2022 MTV 2. taksit son ödeme tarihi

MTV 2. TAKSİT SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

01 Temmuz'da başlayan MTV ikinci taksit ödemesi 01 Ağustos'ta sona erecek.

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Araç sahipleri dikkat! Son günler... Zamanında ödenmezse cezası var! 2022 MTV 2. taksit son ödeme tarihi

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

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Araç sahipleri dikkat! Son günler... Zamanında ödenmezse cezası var! 2022 MTV 2. taksit son ödeme tarihi

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün

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Araç sahipleri dikkat! Son günler... Zamanında ödenmezse cezası var! 2022 MTV 2. taksit son ödeme tarihi

2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişiyor.