Araç sahipleri dikkat! Son günler... Zamanında ödenmezse cezası var! 2022 MTV 2. taksit son ödeme tarihi

MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2022 yılı ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Yılın ikinci taksit ödemesini henüz yapamayan adayların kısa sürede ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. MTV ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? MTV taksit ödemesi nasıl yapılır? İşte haberin detayları...