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Haberler Galeri 2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?

2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?

2023 FED faiz kararı yeni yıla girilmesiyle birlikte dolar ve altın yatırımcıları tarafından sorgulanmaya başladı. ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı dünya piyasasını yakından ilgilendiriyor. FED'in faiz politikasına nasıl devam edeceği, merak konusu oluyor. Peki, 2023 fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, tarihi...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 19:55
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2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?

Piyasaları yakından takip edenlerin gözü, kulağı, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. 2023 yılının ilk Fed faiz kararı toplantı tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başladı Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?. İşte, 2023 Ocak Fed faiz toplantı tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?

2023 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

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2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

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2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?


Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

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2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran