2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?

2023 FED faiz kararı yeni yıla girilmesiyle birlikte dolar ve altın yatırımcıları tarafından sorgulanmaya başladı. ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı dünya piyasasını yakından ilgilendiriyor. FED'in faiz politikasına nasıl devam edeceği, merak konusu oluyor. Peki, 2023 fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, tarihi...