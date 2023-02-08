Emekli Mart ayında KANATLANACAK! EYT’li, SSK, Bağkur ve 4C’li yararlanacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...

Emeklilerin promosyon ödemeleri için son dakika güncellemeler gelmeye başladı. Kamu ve özel bankalar Şubat ve Mart ayına ait promosyon miktarlarını duyurdu. EYT düzenlemesi ile emekli maaşı almaya hak kazanacak vatandaşlar promosyon imkanından da yararlanabilecek. Hal böyle olunca,"En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, güncel promosyon ödeme tutarları...